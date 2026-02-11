نظّمت جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين، بالتعاون مع مكتبة القاهرة الكبرى، الثلاثاء، أمسية ثقافية لإحياء ذكرى رحيل الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين، بحضور كوكبة من رموز الثقافة والأدب والفن والسياسة.

وفي مستهل كلمته رحّب الدكتور زياد بهاء الدين بالحضور، مؤكدًا أن جميع الموجودين يمثلون قيمة كبيرة بالنسبة للجمعية، وأن معظمهم من الأصدقاء والوجوه القريبة والداعمة لمسيرتها، معربًا عن تقديره لحرصهم على المشاركة والحضور.

وقال زياد بهاء الدين، إن جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين تحتفل هذا العام بمرور 31 عامًا على تأسيسها، وبمئوية الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين، إلى جانب مرور 15 عامًا على افتتاح مركز بهاء الدين الثقافي بأسيوط، مشيرًا إلى أن فكرة إنشاء الجمعية بدأت في الأساس كجمعية ثقافية تقدم خدماتها في القاهرة وأسيوط، وأنها نظّمت بالفعل عددًا من الأنشطة في العاصمة.

وأضاف أن أول متحدث ألقى كلمة في أنشطة الجمعية كان الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، بصحبة ياسر مختار، كما نجحت الجمعية في إنشاء مدرسة باسم أحمد بهاء الدين بمركز صدفا بمحافظة أسيوط.

وأوضح أن الجمعية توسعت لاحقًا بإنشاء مركز ثقافي، من خلال حملة لجمع التبرعات، رغم امتلاكهم في البداية نصف تكلفة المشروع فقط، واصفًا الأمر بأنه كان «مغامرة كبرى»، انتهت بالنجاح وبافتتاح المركز رسميًا في ديسمبر 2010.

وأشار إلى أن النشاط الثقافي للجمعية في أسيوط بدأ دون قرار واعٍ أو مسبق بنقل الفعاليات إليها، إلا أنهم لاحظوا أن ما يُقدَّم هناك يلقى أثرًا وطلبًا وقبولًا وتشجيعًا كبيرًا، سواء من خلال أنشطة المركز التعليمية والثقافية، ودورات الكمبيوتر واللغة الإنجليزية، والمسرح، والتحطيب، والمكتبات المتنقلة، أو مهرجانات المسرح وفنون الطفل وغيرها من الفعاليات، وهو ما شجعهم على الاستمرار والتوسع.

ولفت إلى أنه مع مرور الوقت تراجع النشاط في القاهرة تدريجيًا، وتركزت الفعاليات في أسيوط، معتبرًا أن هذه الخطوة كانت إيجابية وتستحق، رغم ما ترتب عليها من تراجع التواصل المباشر مع الجمهور الثقافي والزخم الذي تتميز به العاصمة.

وأكد زياد بهاء الدين أن سلسلة المحاضرات التذكارية، التي انطلقت اليوم بالقاهرة، ستُقام سنويًا، وتمثل بداية جديدة لتعزيز التواجد الثقافي للجمعية في العاصمة، إلى جانب أنشطتها الأخرى، وعلى رأسها جائزة أحمد بهاء الدين.

وأشار إلى أن الكاتب محمد سلماوي، نائب رئيس الجمعية، يُعد من أبرز الداعمين لها، ويمثل عنصرًا أساسيًا في استمرار أنشطتها.

وأعرب عن أمله في أن تتحول هذه المحاضرة الأولى إلى سلسلة مستمرة، تسهم في دعم الحركة الثقافية ونشر الفكر التنويري.

وتحدث عن جائزة أحمد بهاء الدين، مشيرًا إلى أن الدكتورة بسمة عبد العزيز كانت أول الفائزين بها عن بحث بعنوان «إغراء السلطة المطلقة: مسار العنف في علاقة الشرطة بالمواطن عبر التاريخ»، وتسلمت الجائزة بمقر ساقية الصاوي بالزمالك، مؤكدًا استمرار أنشطة الجمعية في أسيوط مع السعي لتعزيز حضورها في القاهرة.

.وسلّم زياد بهاء الدين الباحث شادي جمال الدين شهادة تقدير، بمناسبة فوزه بجائزة أحمد بهاء الدين الثقافية في دورتها الرابعة عشرة، عن بحث بعنوان «التعليم النقدي»، كما أعلن أنه سيتم نشر البحث في كتاب تتولى إصداره دار الشروق.

وشهدت الأمسية حضور كوكبة من رموز الثقافة والأدب والفن والسياسة، على رأسهم الدبلوماسي عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق، والدكتور حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، والكاتب محمد سلماوي، والمهندس إبراهيم المعلم، وأميرة أبو المجد مدير النشر والعضو المنتدب لدار الشروق، والمهندس صلاح دياب، والفنان القدير حسين فهمي، والدكتور أنور مغيث، والدكتور زياد بهاء الدين، والسفيرة ليلى بهاء الدين، والدكتور هاني أبو الحسن سلام، والدكتورة جليلة القاضي، والدكتور حسن البلاوي، أستاذ علم الاجتماع، والمهندس علاء سويف، ونخبة من رجال الثقافة والفن.

كما حضر الأمسية الدكتورة فاطمة البودي رئيس مجلس إدارة دار العين، والسفير طارق العوني، وسهير عبد الحميد، والناشر شريف بكر، والمخرجة هالة جلال، والناشر يحيى فكري، والمخرج المسرحي أحمد إسماعيل، ومحمد بصل مدير تحرير جريدة الشروق، ومنال عبد المنعم، ومايسة مصطفى مرشدة سياحية، وعدد من أعضاء جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين.