أثارت صور ومقاطع الفيديو المؤلمة والمتداولة للسيول التي اجتاحت مخيمات النازحين في ريف إدلب، موجة غضب واسعة في مواقع التواصل.



وأعادت الصور فتح ملف النازحين بوصفه أحد أكثر الملفات إهمالا بعد أكثر من عام على سقوط نظام الأسد، وسط تساؤلات متصاعدة عن غياب أي معالجة جدية تضع حدا لاستمرار العيش في الخيام رغم تغير المعادلات السياسية.

وتداول ناشطون على نطاق واسع مقطعا مصورا للسيول التي أغرقت الخيم في مشهد اختزل حجم العجز الذي يعيشه آلاف النازحين في ظل أزمة مخيمات مفتوحة لا تعرف نهاية.



وتضررت مخيمات عديدة في ريف إدلب نتيجة السيول الأخيرة، وسجلت وفاة طفلين غرقا، إضافة إلى إصابات في صفوف المدنيين ومتطوعين من فرق الإنقاذ.

وفي المقابل، كانت إجراءات الجهات الحكومية محدودة حيث تمثلت في استجابات إسعافية مؤقتة لم تترافق مع إعلان خطة واضحة لإعادة إسكان المتضررين أو معالجة بنيوية لمشكلة المخيمات، رغم التحذيرات المتكررة من تكرار الكارثة مع كل منخفض جوي.



وفي هذا السياق المشحون، أطلق ناشطون والمجتمع المدني حملة رقمية شارك فيها ممثلون سوريون، هدفت إلى تسليط الضوء على هذه الكارثة الإنسانية ورفعت شعارات تؤكد أن النجاة المؤقتة لا تمثل حلا، وأن المطلوب مقاربة جذرية تعالج أصل المشكلة بعيدا من الاكتفاء بإجراءات إسعافية سرعان ما تنهار مع أول عاصفة مطر.





وفي المقابل، أكد محافظ إدلب محمد عبد الرحمن أن الرئيس السوري أحمد الشرع شدد على أهمية المتابعة المستمرة من جميع الجهات لأوضاع الأهالي المهجرين الموجودين في مخيمات إدلب وتلبية احتياجاتهم.

وأفاد المحافظ بأن الشرع أكد خلال اتصال هاتفي معه، يوم الاثنين، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتقديم الدعم والرعاية لهم، علما أن المنطقة تعرضت مؤخرا لعاصفة مطرية شديدة وفيضانات وسيول.



وذكر محمد عبد الرحمن أن الرئيس اطمأن على وضع الأهالي في المخيمات بعد الفيضانات والسيول التي ضربت المنطقة.

وحسب ما جاء على لسان المحافظ، قال الشرع: "إن هدف الدولة الأول هو تأمين عودة المهجرين إلى مدنهم وقراهم بأمان، وإن جميع الأعمال الحكومية على مختلف الأصعدة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة البناء والإعمار".

كما لفت إلى أن الرئيس السوري صرح بأن كل ما ينجز من مشاريع وإجراءات يهدف إلى تأمين عودة كريمة لهم إلى مناطقهم الأصلية.