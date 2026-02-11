مفاجآت في التشكيل المتوقع للأهلي أمام الإسماعيلي بالدوري

يخوض النادي الأهلي مباراة مهمة أمام نظيره الإسماعيلي في الخامسة من مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب ستاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة من 14 مباراة خاضها في المسابقة، فيما يقع الإسماعيلي في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط من 15 مباراة.

ويفتقد الأهلي في مباراة اليوم للرباعي أحمد سيد زيزو وإمام عاشور ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد عيد، كما يغيب الوافد الجديد هادي رياض .

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي ويوسف بلعمري.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية ومحمد علي بن رمضان.

الهجوم: أشرف بن شرقي، حسين الشحات ومروان عثمان.