التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، قيادات الوزارة وأعضاء المكتب الفني، الذين قدموا التهنئة لسيادته بمناسبة تجديد الثقة فيه وزيراً للموارد المائية والري.

ووجه سويلم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تجديد الثقة، واصفاً إياها بـ"وسام شرف"، متعهداً ببذل أقصى جهد لمواصلة مسيرة البناء والتقدم.

كما شكر جميع العاملين بالوزارة، مؤكداً أن تجديد الثقة في شخصه هو تجديد للثقة في فريق العمل بالكامل، الذي وضع الوزارة في مكانة متميزة داخلياً وعالمياً.

وأعلن الوزير مواصلة العمل لتطوير المنظومة المائية تحت مظلة "الجيل الثاني للمنظومة 2.0" بأيدي أبناء الوزارة، لخدمة المنتفعين وتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ووضع قضايا المياه والمناخ على رأس اهتمامات المجتمع الدولي.

وشدد سويلم على الالتزام بإعداد خطة متكاملة تتضمن مستهدفات واضحة، وإجراءات محددة زمنياً، وآليات تمويل دقيقة، مع تعزيز التنسيق مع المجموعة الاقتصادية لترشيد الموارد وتعظيم العائد من كل قطرة مياه.

وأكد التوجه نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، ودعم البحث العلمي في مجالات التحلية ومعالجة المياه.

كما تعهد الوزير بمواصلة العمل بأسلوب الفريق الواحد، وإعلاء معايير الشفافية والنزاهة، ودعم الأدوات الرقابية لمواجهة الفساد، مع تحسين الوضع المادي للعاملين المتميزين وتطوير المنظومة التدريبية والخدمات الصحية.

وأشار سويلم إلى استمرار العمل في مجالات معالجة مياه الصرف الزراعي، والتحول إلى توزيع المياه بالتصرفات بدلاً من المناسيب، وتأهيل المنشآت المائية ومحطات الرفع، وتطهير الترع والمصارف والمساقي.

كما لفت إلى تطوير منظومة الرصد بالسد العالي وخزان أسوان، وتطوير مفيض توشكى، وتنفيذ مشروعات حماية الشواطئ والسيول، وضبط النيل، وتطوير أداء هيئة المساحة والمركز القومي لبحوث المياه، وتطبيق مبادئ الحوكمة بكافة جهات الوزارة.