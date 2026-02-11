الغرف التجارية: معارض أهلا رمضان توفر السلع بخصومات تصل إلى 25%

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن مبادرة «أهلا رمضان» تستهدف توفير جميع السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين في أقرب نقطة لمحل إقامتهم، بخصومات تتراوح بين 15% و25% وفقًا لنوع السلعة.

وأوضح خلال مداخلة لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن المبادرة هذا العام تشهد شراكة كاملة بين الحكومة والقطاع الخاص، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة فعالة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشيرًا إلى أنه تم الوصول إلى أكثر من 3000 منفذ وشادر ومعرض على مستوى الجمهورية، بما يضمن إتاحة السلع للمواطنين بسهولة ويسر.

وأضاف أن وزير التموين أصدر توجيهات بتوفير الدواجن بسعر 100 جنيه للكيلو، وهو ما ساهم في تهدئة الأسعار بالسوق إلى حد كبير، مؤكدا أن المبادرة تغطي مختلف المحافظات من مرسى مطروح إلى حلايب وشلاتين والعريش، بما يضمن وصول السلع المخفضة إلى جميع أنحاء الدولة.

وفيما يتعلق بضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، أشار عز إلى أن المبادرة تقوم على تعاون متكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث توفر المحافظات أماكن إقامة المنافذ والمعارض، كما تتحمل الدولة توفير المرافق الأساسية مثل الكهرباء والحراسة، بينما تتولى الغرف التجارية إنشاء وإدارة المنافذ.