أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن الطواقم التي ستدير مباريات اليوم الأربعاء المقرر إقامتها ضمن منافسات الدوري الممتاز.

حكام مباراة الأهلي والإسماعيلي

وقع الاختيار على الحكم محمود وفا، لإدارة مباراة الأهلي والإسماعيلي تحكيميًا، على أن يعاونه محمد عاطف الزناري كحكم مساعد أول، ومحمد محمود لطفي كحكم مساعد ثان، ويتواجد هيثم عثمان كحكم رابع.

ويتواجد في غرفة تقنية الفيديو، الحكم محمود الدسوقي، ويعاونه إسلام أبو العطا كحكم فيديو مساعد.

حكام مباراة إنبي وبيراميدز

يدير الحكم محمد الغازي مباراة إنبي وبيراميدز تحكيميًا، ويعاونه يوسف البساطي كحكم مساعد أول، وأحمد زيدان كحكم مساعد ثان، ومحمد عبد العواض كحكم رابع.

ويجلس في غرفة تقنية الفيديو حسام عزب، ويعاونه أحمد طارق موسى كحكم فيديو مساعد.

حكام مباراة الزمالك وسموحة

يضبط محمد معروف ساعة مباراة الزمالك وسموحة، إذ تقرر أن يدير اللقاء تحكيمًا ويعاونه أحمد حسام طه كحكم مساعد أول، وخالد حسين كحكم مساعد ثان، وأحمد ناجي كحكم رابع.

ويجلس أمام تقنية الفيديو عبد العزيز السيد، ويعاونه محمود أبو الرجال كحكم فيديو مساعد.

حكام مباراة المصري ووادي دجلة

يتولى الحكم محمود ناجي، مهمة إدارة مباراة المصري ووادي دجلة في الدوري المصري، ويعاونه أحمد توفيق طلب كحكم مساعد أول، ومحمد مجدي سليمان كحكم مساعد ثان، وأحمد ناصر كحكم رابع.

ويتواجد أمام تقنية الفيديو محمد أحمد الشناوي ويعاونه رجب محمد كحكم فيديو مساعد.