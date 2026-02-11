مارسيليا يعلن إقالة دي زيربي بعد الخسارة الكبيرة أمام باريس سان جيرمان

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن مدربه روبيرتو دي زيربي ترك منصبه بالتراضي، على أن يسري القرار فورا.

ويأتي رحيل دي زيربي بعد الخسارة القاسية التي مُني بها الفريق بنتيجة 5-صفر أمام غريمه باريس سان جيرمان في الدوري يوم الأحد، إضافة إلى خروجه من دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

وقال النادي في بيان رسمي "يعلن أولمبيك مارسيليا والمدرب روبيرتو دي زيربي إنهاء تعاونهما بالتراضي. بعد مناقشات بين جميع الأطراف المعنية في إدارة النادي — المالك والرئيس ومدير الكرة والمدرب — تقرر إجراء تغيير على رأس الجهاز الفني للفريق الأول".

وأضاف البيان: "كان قرارا جماعيا صعبا، اتُّخذ بعد دراسة متأنية لخدمة مصلحة النادي، بهدف مواجهة التحديات الرياضية في المرحلة المتبقية من الموسم".

وكان دي زيربي، الذي انضم إلى مارسيليا في عام 2024 بعد فترة ناجحة مع برايتون آند هوف ألبيون، قد قاد الفريق إلى المركز الثاني في الدوري الموسم الماضي خلف باريس سان جيرمان.

ويحتل مارسيليا المركز الرابع في جدول الترتيب هذا الموسم من الدوري الفرنسي بعد مرور 21 جولة.