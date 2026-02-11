ترامب: أعارض ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعارض ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن بلاده ليست بحاجة إلى الانشغال بهذا الملف في الوقت الراهن.

وأضاف ترامب، في مقابلة مع موقع أكسيوس الإخباري، تعليقا على القرارات الإسرائيلية الأخيرة: "أنا ضد الض... لدينا ما يكفي من القضايا التي يجب التفكير فيها الآن".

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي بعد إقرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي سياسة جديدة توسع السيطرة الإسرائيلية على الضفة، في خطوة اعتبرها مسؤولون أمريكيون مقلقة وقد تقوض فرص تحقيق السلام.

ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن اليوم الأربعاء، وسط توقعات بأن تتركز المباحثات على الملف الإيراني، دون تأكيد بشأن طرح قضية الضفة الغربية.