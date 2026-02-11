حماس تطالب الدول الضامنة بإلزام إسرائيل بوقف خروقاتها

أكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم أن إسرائيل تصعد من خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وذلك بتكثيف قصفها المنازل المدنية، تحت ذرائع مختلقة.



وقال قاسم: "الاحتلال يصعد من خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة عبر قصف المنازل المدنية، تحت ذرائع كاذبة، ضاربا بعرض الحائط جهود كل الوسطاء والدول الضامنة التى تسعى للحفاظ على الهدوء في القطاع ، ما يتطلب موقفا حازما من هذه الأطراف لإلزام الاحتلال بوقف خروقاته"



يذكر أن قطاع غزة يشهد موجة جديدة من التصعيد العسكري الإسرائيلي شملت عمليات نسف واستهداف مباشر للفلسطينيين مما أدى إلى سقوط قتلى في ظل مواصلة الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

كما أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في وقت سابق أن إسرائيل ارتكبت 1620 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 573 شخصا وإصابة 1553آخرين.