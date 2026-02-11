 حماس تطالب الدول الضامنة بإلزام إسرائيل بوقف خروقاتها - بوابة الشروق
الأربعاء 11 فبراير 2026 7:52 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد أزمة إمام عاشور.. ما تقييمك لعقوبة الأهلي؟
النتـائـج تصويت

حماس تطالب الدول الضامنة بإلزام إسرائيل بوقف خروقاتها

وكالات
نشر في: الأربعاء 11 فبراير 2026 - 7:11 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 فبراير 2026 - 7:11 ص

أكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم أن إسرائيل تصعد من خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وذلك بتكثيف قصفها المنازل المدنية، تحت ذرائع مختلقة.

وقال قاسم: "الاحتلال يصعد من خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة عبر قصف المنازل المدنية، تحت ذرائع كاذبة، ضاربا بعرض الحائط جهود كل الوسطاء والدول الضامنة التى تسعى للحفاظ على الهدوء في القطاع ، ما يتطلب موقفا حازما من هذه الأطراف لإلزام الاحتلال بوقف خروقاته"

يذكر أن قطاع غزة يشهد موجة جديدة من التصعيد العسكري الإسرائيلي شملت عمليات نسف واستهداف مباشر للفلسطينيين مما أدى إلى سقوط قتلى في ظل مواصلة الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

كما أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في وقت سابق أن إسرائيل ارتكبت 1620 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 573 شخصا وإصابة 1553آخرين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك