ترامب يؤكد رغبة إيران في إبرام اتفاق نووي ويحذرها من تفويت الفرصة

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده على رغبة إيران في إبرام اتفاق نووي، محذرا من أن "عدم القيام بذلك سيكون حماقة".

وقال ترامب في مقابلة مع لاري كودلو من قناة فوكس بيزنس، بُثت الثلاثاء: "كما تعلمون، لدينا أسطول ضخم يتجه حاليا إلى إيران، سنرى ما سيحدث، أعتقد أنهم يرغبون في إبرام اتفاق، وأعتقد أنهم سيكونون حمقى إن لم يفعلوا".

وأضاف: "لقد دمرنا قدراتهم النووية في المرة الماضية، وسنرى ما إذا كنا سندمر المزيد هذه المرة"، قبل أن يؤكد مجددًا رغبة إيران في إبرام اتفاق، لكن بشرط أن يكون "اتفاقًا جيدًا"، وتابع: "لا أسلحة نووية، لا صواريخ، لا هذا ولا ذاك، كل الأشياء التي تريدونها"، بحسب ما نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية.

وصرح ترامب، الأسبوع الماضي، بأن الولايات المتحدة أجرت "محادثات جيدة جدًا" مع إيران بعد مشاركة وفود من كلا البلدين في محادثات في عاصمة سلطنة عُمان مسقط يوم الجمعة الماضي.