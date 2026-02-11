مجلس السيادة السوداني يعلن عن قرار يشمل كافة البنوك

أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق المهندس إبراهيم جابر، أن الدولة ماضية بلا تراجع في مسيرة الإعمار والبناء، وفاءً لدماء "الشهداء" وتضحياتهم في معركة الكرامة.



وجاء ذلك خلال خطابه في افتتاح فرع مصرف السلام بالسوق الشعبية في مدينة أم درمان، حيث وصف الخطوة بأنها ذات أهمية استراتيجية في دعم وتعزيز الخدمات المصرفية، مشيرا إلى أن عودة البنوك والمؤسسات المالية للعمل من قلب الأسواق التاريخية تمثل رسالة قوية على تعافي الدولة وقدرتها على إدارة الشأن الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين.

وكشف جابر عن توجه الدولة لإنشاء وحدة تحكم وتدقيق تقنية مركزية ومتطورة تشمل جميع البنوك السودانية بحلول شهر أبريل المقبل، بهدف إحكام الرقابة على العمليات المالية، وتوحيد الأنظمة المصرفية، وتعزيز الشفافية والكفاءة في القطاع البنكي.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي للقطاع المصرفي، وتسهم في حماية النظام المالي، وضمان سلامة المعاملات، ودعم الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.