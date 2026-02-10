ماكرون يدعو إلى استئناف الحوار مع روسيا

أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن اعتقاده بأن على أوروبا استئناف الحوار المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار الجهود الرامية لإيجاد حل سلمي لحرب أوكرانيا.

وقال ماكرون، في مقابلة مع عدة صحف أوروبية، من بينها صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، و"لوموند" الفرنسية، نشرت اليوم الثلاثاء، إن أوروبا لا يمكنها أن تفوض واشنطن في مناقشاتها مع روسيا.

وأضاف ماكرون، أنه "يجب أن يكون من الممكن استئناف الحوار مع روسيا.. لماذا؟ لأنه عندما يتحقق السلام سيشمل أوروبا أيضا.. لقد أعدنا فتح قنوات الحوار على المستوى الفني".

وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كان هو الشخص الذي يرغب في التحدث مع بوتين، أكد ماكرون، ضرورة اتباع نهج أوروبي منظم، مشيرا إلى أنه لا ينبغي أن يكون هناك عدد كبير من الأطراف المتحاورة.