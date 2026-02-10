رئيس وزراء لبنان: اللقاء مع وفد صندوق النقد الدولي كان إيجابيا

بحث رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الثلاثاء، مع وفد من صندوق النقد الدولي في مشروع قانوني معالجة أوضاع المصارف والانتظام المالي والخطوات المقبلة بهدف الوصول إلى اتفاق مع الصندوق.

واستقبل سلام، اليوم، وفد الصندوق برئاسة إرنستو راميريز ريجو، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وأكد سلام، أن اللقاء "كان إيجابيا ومثمرا حيث تم البحث في ملاحظات الصندوق على مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، إضافةً إلى مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، كما تمّ البحث في الخطوات العملانية المقبلة بهدف الوصول إلى اتفاق مع الصندوق، بحسب ما جاء في البيان الوزاري للحكومة".

ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية منذ نوفمبر عام 2019 كان لها تداعياتها على مختلف القطاعات.

وأبرم لبنان، اتفاقا مع صندوق النقد الدولي على صعيد الموظفين في السابع من ابريل 2022.

وطالب صندوق النقد لبنان بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لإبرام الاتفاق النهائي.