الداخلية تكشف ملابسات فيديو التشاجر بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله شخصان يتشاجران مع بعضهما باستخدام أسلحة بيضاء بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو، عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بمنطقة سيدى جابر.

وعُثر بحوزتهما على سلاحين أبيضين المستخدمان فى الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لنشوب مشاجرة بينهما بسبب المزاح، قاما على إثرها بالتعدى على بعضهما والتلويح بالأسلحة البيضاء دون حدوث إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.