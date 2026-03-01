جامعة القاهرة تطلق صفحة «اجتماعيات جامعة القاهرة» لتعزيز البعد الإنساني وتنظيم المحتوى الإعلامي

أعلنت جامعة القاهرة، إطلاق صفحة رسمية جديدة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحت عنوان «اجتماعيات جامعة القاهرة»، تُعنى بنشر المناسبات الاجتماعية الخاصة بأسرة الجامعة.

وتهدف الصفحة، إلى توحيد وتنظيم المحتوى الاجتماعي، من التعازي والتهاني وسائر المناسبات الإنسانية، عبر منصة مستقلة ذات طابع راقٍ يعكس مكانة الجامعة العريقة، ويجسد اهتمامها بالأبعاد المجتمعية والإنسانية جنبًا إلى جنب مع رسالتها الأكاديمية والعلمية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، إن إطلاق صفحة «اجتماعيات جامعة القاهرة» يأتي تأكيدًا على اهتمام الجامعة بالبعد الإنساني داخل مجتمعها الجامعي، وحرصها على إتاحة مساحة مخصصة للتعبير عن مشاعر المواساة والتقدير والمشاركة الوجدانية، بعيدًا عن البيانات والأخبار الرسمية، بما يسهم في وضوح الرسالة الإعلامية وعدم تداخل المحتوى المؤسسي مع المناسبات الاجتماعية.

وأكد رئيس الجامعة، أن هذه الخطوة تستهدف إحكام تنظيم النشر عبر منصات الجامعة المختلفة، والحفاظ على الطابع المؤسسي للصفحات الرسمية، مع تخصيص نافذة إنسانية تعبّر عن روح الأسرة الواحدة، وتعزز الروابط بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والخريجين.

ودعت جامعة القاهرة، جميع منتسبيها إلى متابعة صفحة «اجتماعيات جامعة القاهرة» والتفاعل معها وذلك باعتبارها نافذة إنسانية ملتزمة بضوابط نشر واضحة تقتصر على التهاني والتعازي والمناسبات الاجتماعية، بما يحفظ خصوصية الأفراد ويليق باسم ومكانة جامعة القاهرة.