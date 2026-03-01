اشتباكات دامية بين باكستان وأفغانستان

اندلعت مواجهات عنيفة بين القوات الأفغانية والباكستانية على طول الحدود المشتركة، ترافقت مع ضربات جوية باكستانية داخل الأراضي الأفغانية وتوغلات عسكرية، شملت محيط قاعدة بغرام الجوية السابقة، بحسب ما أفاد به سكان ومسئولون اليوم الأحد.

وبعد أشهر من المناوشات المتقطعة، دخلت باكستان وأفغانستان حالة حرب مفتوحة منذ الخميس، عقب هجوم نفذته كابول على الحدود، ردت عليه إسلام آباد بغارات جوية واسعة، بحسب شبكة "العربية.نت" الإخبارية.

وأعلنت باكستان "حربا مفتوحة" على حركة طالبان، متهمة إياها بإيواء مسلحين يشنون هجمات على أراضيها انطلاقا من أفغانستان، وهي اتهامات تنفيها كابول.

وسُمع دوي انفجارات وإطلاق نار في وسط العاصمة كابول قبيل الفجر، وسط انتشار أمني مكثف.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن الدفاعات الجوية أطلقت نيرانا مضادة للطائرات باتجاه الطيران الباكستاني، مطمئنا السكان.

وأعلنت سلطات طالبان مقتل 36 مدنيا منذ الخميس في عدة ولايات، في حين قالت إسلام آباد إنها استهدفت 37 موقعا داخل أفغانستان منذ بدء العمليات. وتبادلت الجانبان أرقاما متباينة للخسائر العسكرية.

وتُعد هذه الموجة من العنف الأشد بين البلدين منذ أكتوبر الماضي، حين قُتل أكثر من 70 شخصا على جانبي الحدود التي أُغلقت منذ ذلك الحين بشكل شبه كامل.

وعلى وقع التصعيد، ألغى رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، زيارة كانت مقررة إلى روسيا، إلى حين اتضاح مسار التطورات.



