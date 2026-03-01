الكرملين: روسيا يجب أن تبقى جزيرة للحكمة وسط الفوضى المنتشرة في العالم

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن روسيا يجب أن تكون ملاذا للحكمة وسط الفوضى المنتشرة في العالم، مؤكدا سعي موسكو الدائم للسلام والاستقرار.

وأضاف بيسكوف، للصحفيين، في ظل تقارير عن احتمال نقل أسلحة نووية إلى نظام كييف، أنه "في خضم الفوضى العالمية، يجب أن تظل روسيا جزيرة للحكمة والاستقرار"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وكان المكتب الإعلامي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، قد أفاد بأن "بريطانيا وفرنسا تستعدان لإمداد أوكرانيا بأسلحة نووية".

وجاء في البيان: "تستعد لندن وباريس لتزويد كييف بقنبلة نووية، والنخب البريطانية والفرنسية غير مستعدة للقبول بالهزيمة، يُعتقد أن أوكرانيا بحاجة إلى امتلاك "سلاح خارق"، ستتمكن كييف من المطالبة بشروط أفضل لإنهاء الأعمال القتالية إذا امتلكت قنبلة نووية أو على الأقل ما يسمى بالقنبلة "القذرة".

ووفقا للبيان: "تتم دراسة نقل مكونات ومعدات وتقنيات أوروبية في هذا المجال إلى أوكرانيا سرا، ويعد الرأس النووي الفرنسي الصغير "TN75"، الموجود على صاروخ "M51.1" الباليستي الذي يطلق من الغواصات، أحد الخيارات المطروحة".

وأضاف: "وفقًا للمعلومات التي تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، تقر بريطانيا وفرنسا بأن الوضع الراهن في أوكرانيا لا يترك أي فرصة لتحقيق النصر المنشود على روسيا على يد القوات المسلحة الأوكرانية".