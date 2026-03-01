3 قتلى و14 جريحا جراء إطلاق نار داخل حانة بوفوردز بولاية تكساس

أعلنت السلطات الأمريكية، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 14 آخرين جراء حادث إطلاق نار داخل حانة في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وقالت رئيسة شرطة أوستن، ليزا ديفيس، في مؤتمر صحفي صباح اليوم الأحد، إن الشرطة تلقت بلاغا عن "رجل يطلق النار" في حانة "بوفوردز" الشهيرة بمنطقة الترفيه بالمدينة.

وأضافت ديفيس، أنه عند وصول عناصر الشرطة إلى مكان الحادث، واجهوا رجلا مسلحا، ثم ردوا بإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل المشتبه به.

وقال رئيس خدمات الطوارئ الطبية، روبرت لوكريتز، إنه تم العثور على ثلاثة قتلى في مكان الحادث، فيما أصيب 14 آخرون نقلوا إلى المستشفيات، بينهم ثلاثة في حالة حرجة.

وأضاف لوكريتز: "تلقينا بلاغا في تمام الساعة 1:39 صباحا، وخلال 57 ثانية، كان أول المسعفين ورجال الشرطة في الموقع يباشرون علاج المصابين".

ومن جانبه، أشاد عمدة أوستن، كيرك واتسون، بسرعة استجابة الشرطة وفرق الإنقاذ.

وقال واتسون: "لقد أنقذوا أرواحا بالتأكيد".