رئيس غرفة قطر رئيسا لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي

أعلن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، انتقال رئاسة الاتحاد للدورة الـ24 إلى رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، خلفا لرئيس غرفة تجارة وصناعة عمان الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس.

وكشف عن إعادة تشكيل هيئة المكتب التنفيذي للاتحاد، حيث يتولى اتحاد الغرف السعودية، منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد، وتشغل غرفة تجارة وصناعة الكويت، منصب النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وقال الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، إن المرحلة المقبلة تتطلب إنجازات متعددة في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة والتحديات المتنامية.

وأكد أن الاتحاد سيعمل على تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة، عبر تنفيذ رؤية استراتيجية مرنة تستوعب المتغيرات وتعزز التنسيق الخليجي المشترك وتحول التحديات إلى فرص داعمة لاستدامة نمو القطاع الخاص.

ويشغل الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني منصب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، ورئيس غرفة التجارة الدولية قطر، وعضو اللجنة التنفيذية لغرفة التجارة الدولية – باريس، والنائب الأول لرئيس الغرفة الإسلامية، ويتمتع بخبرة واسعة في العمل الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إذ شارك في قيادة العديد من المبادرات الهادفة إلى تطوير القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

ويشارك في عضوية عدد من المجالس والهيئات الاقتصادية، ويضطلع بأدوار فاعلة في الاتحادات والغرف التجارية الخليجية والدولية.