رئيس محكمة النقض يستقبل رئيس الاتحادية العليا الإماراتية لتعزيز التعاون القضائي



استقبل القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وفدًا إماراتيًا رفيع المستوى برئاسة المستشار محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.

جاءت الزيارة بحضور القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والقاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والقضاة معتز مبروك، ومحمد هلالي، ومحمد حسن عبد اللطيف، وأحمد رفعت، وخالد فاروق، وحسام الجيزاوي، ومصطفى عبيد.

وضم الوفد المرافق لرئيس المحكمة الاتحادية العليا شهاب عبد الرحمن الحمادي، القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا، ومحمد سعيد الشبلي، مدير إدارة الخدمات المساندة.

وفي مستهل اللقاء، أعرب القاضي عاصم الغايش عن اعتزازه بهذه الزيارة، مؤكدًا أنها تعكس عمق الروابط التاريخية بين مصر والإمارات، وتعزز أواصر التعاون المشترك لترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون.

من جهته، أعرب المستشار محمد حمد البادي الظاهري عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بمكانة القضاء المصري ودوره التاريخي، ومؤكدًا سعادته بزيارة هذا الصرح القضائي العريق وما يحمله من إرث قانوني ومعرفي متميز.

وعلى هامش الزيارة، قام الوفد الإماراتي بجولة تفقدية داخل مكتبة محكمة النقض التاريخية، حيث اطلع على ما تضمه من موسوعات قانونية نادرة وأحكام تاريخية تمثل إرثًا قانونيًا مهمًا يخدم الباحثين ورجال القضاء في العالم العربي، وأبدى الوفد إعجابه بالتنظيم والمحتوى المعرفي للمكتبة.

وفي ختام الزيارة، تبادل الجانبان الدروع التذكارية، كما التُقطت الصور التذكارية داخل قاعة "عبد العزيز باشا فهمي" بمقر محكمة النقض، تخليدًا لهذه الزيارة، في القاعة التي تحمل اسم أول رئيس لمحكمة النقض المصرية وأحد أبرز رموز القانون والعدالة في الوطن العربي.