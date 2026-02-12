مباراة سوسيداد قد تحسم مصير أربيلوا مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود اتجاه داخل إدارة ريال مدريد لإقالة المدير الفني ألفارو أربيلوا، في ظل حالة من عدم الرضا عن طريقة إدارته للفريق خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت شبكة «ديفنسا سنترال» أن مسؤولي النادي أبدوا تحفظهم على أسلوب تعامل المدرب الإسباني مع اللاعبين، خاصة فيما يتعلق بمحاولته إرضاء بعض النجوم على حساب عناصر أخرى، وهو ما تسبب – بحسب التقرير – في حالة من الانقسام داخل غرفة الملابس.

وأشارت التقارير إلى أن المواجهة المرتقبة أمام ريال سوسيداد قد تكون الأخيرة لأربيلوا على رأس القيادة الفنية للفريق، حال استمرار حالة التوتر وعدم الاستقرار الفني.

ويستعد ريال مدريد لملاقاة ريال سوسيداد مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني، في مباراة تحمل أهمية كبيرة في سباق الصدارة.

ويحتل «الميرنجي» المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 57 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط خلف برشلونة المتصدر بـ58 نقطة، ما يزيد من الضغوط على الجهاز الفني مع احتدام المنافسة على اللقب.

وتبقى الساعات المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل أربيلوا، سواء باستمراره حتى إشعار آخر أو اتخاذ قرار إداري قد يغير ملامح المرحلة المقبلة داخل قلعة «سانتياجو برنابيو».