- 22.32 تريليون جنيه قيمة التسويات اللحظية بالعملة المحلية بين البنوك



قدر البنك المركزي المصري التسويات المبرمة عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري بنحو 752.315 ألف عملية بقيمة 386.387 مليار جنيه خلال يناير 2026.

وقال البنك المركزي، في تقرير صادر عنه، إنه تم تسوية 10.610 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري بقيمة 4.675 تريليون جنيه خلال عام 2025.

وانقسمت التسويات العام الماضي إلى 345.276 مليار جنيه خلال شهر يناير، ونحو 335.750 مليار جنيه خلال شهر فبراير، 357.488 مليار جنيه خلال مارس، ونحو 354.253 مليار جنيه في أبريل ، و 370.636 مليار جنيه في مايو، و 361.997 مليار جنيه خلال شهر يونيو من العام الماضي.

وسجلت نحو 434.534 مليار جنيه في يوليو 2025، و385.565مليار جنيه خلال أغسطس الماضي، و432.242 مليار جنيه خلال سبتمبر، و 405.395 مليار جنيه في أكتوبر ، و399.457 مليار جنيه خلال نوفمبر، ونحو 492.840 مليار جنيه في ديسمبر 2025.

في سياق متصل كشف البنك المركزى عن وصول قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية إلى 22.32 تريليون جنيه خلال يناير 2026 لنحو 228.209 ألف عملية.

وبلغت قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية 261.383 تريليون جنيه خلال عام 2025 لنحو 2.699 مليون عملية، وفقًا للمركزي.

ويستخدم نظام التسوية اللحظية (RTGS) في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية، كبيرة القيمة والتي تتم داخل نطاق الدولة، وعادة ما يعتبر نظام التسوية اللحظية هو نظام الدفع الأهم داخل أي دولة، وعليه فإنه يعرف بأنه ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية، وذلك نظرًا لتأثيرها الممتد إلى العديد من الأنظمة الأخرى.

ويعتبر نظام التسوية اللحظية نظام دفع ذو أهمية نظامية لأنه يعمل من خلاله عمليات كبيرة الحجم والأهمية لدرجة أن المخاطر المحيطة بالنظام كفيلة للتأثير سلبًا على الاقتصاد ككل، وكذلك فإن الحد من تلك المخاطر يؤثر إيجابًا على كفاءة تداول السيولة النقدية داخل الاقتصاد ككل.