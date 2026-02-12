كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تلقي النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، عدة عروض تمهيدًا للتعاقد معه عقب نهاية عقده مع النادي الكتالوني بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن عددًا من الأندية أبدت اهتمامها بضم الهداف المخضرم، حيث تواصلت أندية شيكاغو فاير الأمريكي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وميلان الإيطالي، وفنربخشة التركي، إلى جانب اتحاد جدة السعودي، مع وكيل أعمال اللاعب لبحث إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب التقرير، فضّل ليفاندوفسكي تأجيل حسم مستقبله وعدم مناقشة العروض بشكل نهائي حتى شهر مارس المقبل، انتظارًا لما ستسفر عنه انتخابات نادي برشلونة، على أمل فتح باب المفاوضات لتجديد عقده والاستمرار داخل «كامب نو».

ويأتي هذا التحرك في ظل ترقب لموقف إدارة برشلونة الجديدة من ملف التجديد، خاصة أن اللاعب لا يزال عنصرًا مؤثرًا في تشكيلة الفريق رغم تقدمه في السن، بفضل خبرته الكبيرة وقدرته التهديفية.

وفي سياق متصل، يستعد برشلونة لمواجهة قوية أمام أتلتيكو مدريد مساء اليوم الخميس، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، في لقاء يسعى خلاله الفريق الكتالوني لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في بلوغ المباراة النهائية.

ويبقى مستقبل ليفاندوفسكي مفتوحًا على جميع الاحتمالات، بين الاستمرار في الليجا أو خوض تجربة جديدة خارج إسبانيا، في انتظار القرار الحاسم خلال الأسابيع المقبلة.