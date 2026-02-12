ميسي يعتذر لجماهير بورتوريكو بعد إلغاء الودية بسبب الإصابة

وجّه ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، رسالة اعتذار إلى الجماهير بعد إلغاء المباراة الودية التي كان من المقرر أن تجمع فريقه بإنديبندينتي ديل فالي في بورتوريكو، ضمن ختام استعدادات الفريق للموسم الجديد من الدوري الأمريكي.

وكان إنتر ميامي يستعد لإنهاء برنامجه التحضيري بمواجهة الفريق الإكوادوري، قبل انطلاق منافسات الـMLS في 21 فبراير، لكن الإصابة التي تعرّض لها ميسي حالت دون إقامة اللقاء.

النجم الأرجنتيني أوضح أنه شعر بانزعاج عضلي خلال المباراة الودية الأخيرة أمام برشلونة سبورتينج في الإكوادور، حيث سجل هدفًا قبل أن يتم استبداله في الشوط الثاني.

وقال ميسي في رسالته للجماهير: "مرحبًا بالجميع، أود أن أبعث بتحياتي إلى شعب بورتوريكو، سواء الذين كانوا سيحضرون الحصة التدريبية أو المباراة.

الحقيقة أنني في اللقاء الأخير بالإكوادور شعرت بانزعاج، ولهذا خرجت قبل النهاية. وبناءً على ذلك، وبالتنسيق مع المنظمين والنادي، تقرر إلغاء المباراة. أتمنى أن يتم إعادة جدولتها، وأن نتمكن من رؤيتكم وزيارتكم قريبًا.

أشكركم جزيل الشكر على دعمكم ومودتكم. أعلم أن التذاكر بيعت وكل شيء كان جاهزًا، وآمل أن نتمكن من تعويض ذلك لاحقًا. عناق كبير للجميع وأطيب التمنيات."

ويخوض إنتر ميامي الموسم الجديد بقيادة خافيير ماسكيرانو، زميل ميسي السابق، بعد أن توّج الفريق بلقب كأس الدوري الأمريكي في نوفمبر الماضي على حساب فانكوفر وايتكابس، محققًا أول لقب MLS في تاريخ النادي.

يُذكر أن ميسي سبق أن غاب عن ودية للفريق في هونج كونج عام 2024 بسبب الإصابة، ما دفع النادي حينها إلى تقديم استرداد جزئي لقيمة التذاكر للجماهير.