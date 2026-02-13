دول الناتو تتعهد بدعم أوكرانيا بمئات ملايين الدولارات



أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، الخميس، أن الدول الأعضاء في الحلف تعهدوا بتقديم مئات الملايين من الدولارات كدعم إضافي لتزويد أوكرانيا بالأسلحة.

جاء ذلك في ختام اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا، المعروفة أيضا باسم "مجموعة رامشتاين"، في مقر الحلف ببروكسل، وذلك عقب اجتماع وزراء دفاع الناتو.

وقال روته إن الحلفاء تعهدوا بتقديم مئات الملايين من الدولارات كدعم إضافي لمبادرة "قائمة الاحتياجات الأوكرانية ذات الأولوية" التابعة لحلف الناتو، والتي تهدف إلى توفير أسلحة أمريكية الصنع، معربا عن شكره لبريطانيا وأيسلندا والنرويج والسويد وليتوانيا على مساهماتهم.

وأكد روته على حاجة أوكرانيا المُلحة إلى مزيد من منظومات الدفاع الجوية، داعيا جميع الدول إلى زيادة دعمها وتقاسم هذا العبء.

وأشار إلى أن اجتماع اليوم شهد تعهدا بتقديم مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 35 مليار دولار، مضيفا: "كان اجتماعا ناجحا، ولكن يجب بذل المزيد من الجهود لضمان بقاء أوكرانيا قوية".

وتأسست مجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا بمبادرة من وزير الدفاع الأمريكي السابق لويد أوستن، عام 2022 بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتضم دول عديدة من داخل وخارج الناتو.