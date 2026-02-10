التحقيق مع 4 عناصر جنائية لاتهامهم بغسل 85 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 4 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات.

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 85 مليون جنيه، ويأتي ذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.