التصديري للصناعات الغذائية: مصر المركز الـ11 عالميا في تصدير الشوكولاتة بنمو 53% خلال 2025

علقت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، على ارتفاع صادرات مصر من الشوكولاتة، واحتلالها المركز الـ11 عالميًا في تصديرها في 2024، وفقًا لآخر إعلان صادر عن International Trade Centre التابع للأمم المتحدة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e"، إن صادرات المصرية من الشوكولاتة ارتفعت بـ53% بين عامي 2024 و2025.

وأرجعت أسباب هذا الارتفاع واحتلال مصر هذه المرتبة العالمية، إلى التوسع الصناعي، وتحسين الجودة، بجانب الميزة السعرية، والانفتاح على أسواق جديدة، بالإضافة لدعم الدولة للقطاع التصديري من خلال برنامج المساندة التصديرية _رد الأعباء_، والذي يقدّم مساندات في الشحن، وتسجيل المنتج، ودعم مشاركة الشركات في المعارض الدولية، بالإضافة لتنوع البرامج التدريبية.

وأكدت استقرار أسعار الشوكولاته محليًا، ما يعطيها ميزة سعرية تنافسية في التصدير، لافتة إلى أن السعودية، والإمارات، ودول الخليج العربي، من أكبر الدول المستوردة لها، نتيجة للقرب الجغرافي، ووجود الاتفاقيات الدولية.

وردًا على التساؤل حول قدرتهم على تحقيق ميزة سعرية في ظل استيرادهم للكاكاو المادة الخامة المستخدمة في تصنيع الشوكولاته، قائلة: "الصناعات الغذائية الفترة اللي فاتت وإن شاء الله الخطة المقبلة إن يبقى في زيادة للقيمة المضافة للمنتجات".

وتابعت: "إحنا الحقيقة بنستورد الكاكاو ومواد خام أخرى ولكن بنعيد تصنيعها بأسعار وبجودة تنافسية".

ولفتت إلى أن الشوكولاتة التي يتم تصديرها تصّنع من كلا العلامات التجارية والمحلية القادرة على المنافسة، مشيرة إلى توسّع بعض مصانع العلامات التجارية الكبرى في مصر، وأضافوا المزيد من خطوط الإنتاج، ما أدى لزيادة الكميات المتاحة للتصدير وتلبية احتياجات الأسواق الخارجية.

وذكرت أن هذه الشركات تتواجد في مصر للاستفادة الاتفاقيات التجارية، وبرامج المساندة التصديرية، بالإضافة لانخفاض تكلفة الإنتاج مقارنة بدول أخرى، قائلة: "في مميزات كثيرة جدًا خاصة بالشوكولاته إن إحنا نكون من أكبر الدول المصدرة ليها".

وفي سياق متّصل، قالت إن صادرات الصناعات الغذائية شهدت نموًا بـ12% في 2025، بأكثر من 6.8 مليار دولار، مقارنة بـ 6.1 مليار دولار في 2024.

ولفتت إلى أن السعودية أكبر الدول المستوردة للصادرات الصناعية الغذائية، فيما تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثاني.