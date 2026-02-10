انطلاق الأوكازيون الشتوي بالإسكندرية لمدة شهر وتسهيلات لاستخراج التصاريح

انطلقت اليوم فعاليات الأوكازيون الشتوي بمحافظة الإسكندرية، تنفيذًا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 14 لسنة 2026، على أن تستمر فعالياته لمدة شهر، مع تحديد مدة التصفية بأسبوعين لكل محل مشارك.

وأكد المهندس محمود القلش، معاون وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية للإعلام والاتصال السياسي بالإسكندرية، أن على المحال والكيانات التجارية الراغبة في المشاركة التقدم بطلب للحصول على تصريح من الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية تموين الإسكندرية، مع الالتزام الكامل بالإعلان عن الأسعار قبل وبعد التخفيضات، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق المستهلكين.

وأوضح أن الأوكازيون يشمل مشاركة محال الملابس والأحذية والشنط والمفروشات، إلى جانب أنشطة تجارية أخرى، بما يسهم في تنشيط حركة البيع والشراء وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وفي السياق ذاته، عقد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية اجتماعًا مع مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية، شدد خلاله على ضرورة تيسير إجراءات استخراج التصاريح للمحال المتقدمة، مع تكثيف المتابعة الميدانية للأسواق، لضمان نجاح موسم الأوكازيون وتحقيق رواج تجاري يعود بالنفع على المواطنين والتجار على حد سواء.