مقدم طعن دائرة منيا القمح بعد حكم النقض: إعادة الانتخابات ستكون بين الـ 14 مرشحا السابقين

قال اللواء ماجد الأشقر، مقدم الطعن على نتيجة الانتخابات في الدائرة الرابعة بمحافظة الشرقية، إن الدائرة تنافس فيها 14 مرشحا في المرحلة الأولى، وظهرت نتيجتها حينها دون جولة إعادة، لافتا إلى رصد «أخطاء كثيرة في الأرقام، وعمليات التجميع».

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر «صدى البلد» مساء الإثنين، أن الحكم واضح وصريح ويقضي بإعادة الانتخابات في الدائرة الرابعة ومقرها مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وأوضح أن الإعادة ستكون بين المرشحين الـ 14 السابقين الذين خاضوا المنافسة في المرة الأولى، دون فتح باب الترشح من جديد، وذلك «نتيجة لما شاب العملية الانتخابية من أمور كثيرة أبطلتها».

وأشار إلى أن الحكم يُعد أول حكم يصدر ببطلان عضوية نواب في مجلس النواب الحالي يصدر عن محكمة النقض، قائلا: «أنا لجأت للقضاء وكلي ثقة في الله تعالى والقيادة السياسية وقضاء مصر.. وعشمي في ربنا بلا حدود وربنا نصرنا».

وعبر عن يقينه التام بتنفيذ الحكم، لا سيما أن أحكام القضاء في عهد الرئيس السيسي لا يمكن إلا أن تُنفذ، مستطردا: «ليس لدي أي شك في تنفيذه.. ولا يوجد حكم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يُنفذ».

وقضت محكمة النقض، الإثنين، ببطلان نتيجة انتخابات مجلس النواب، على المقعدين الفرديين بدائرة منيا القمح، والتي أُعلن فيها فوز كل من محمد سامي علي السيد، وشهرته محمد شهدة، وخالد عبد الرحمن عبد الله، وشهرته خالد مشهور، من الجولة الأولى.