وفد يضم 12 شركة تركية يبحث شراكات صناعية واستثمارية في مصر

تبحث 12 شركة تركية، تعمل في قطاعات مختلفة، فرص التعاون المشترك مع نظيراتها في مصر خلال الفترة المقبلة.

وتعمل هذه الشركات في مجالات إعادة تدوير المعادن والنحاس، والماكينات والآلات، والورق والبلاستيك، إلى جانب قطاعات أخرى منها السياحة والتشييد، فضلًا عن تصنيع الشفرات الصناعية.

ومن المقرر أن يلتقي وفد تركي يضم ممثلين عن الشركات الـ12 مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الثلاثاء، بمقر الجمعية، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الشركات المصرية ونظيراتها التركية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجالات إعادة التدوير والصناعات المختلفة.

ويمثل اللقاء فرصة للتعرف على فرص السوق، ومناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مجتمعَي الأعمال المصري والتركي.

ويبلغ حجم الاستثمارات التركية في مصر أكثر من 4 مليارات دولار، كما يرتبط البلدان بعدة اتفاقيات تجارية من شأنها زيادة حجم التجارة والاستثمارات خلال السنوات المقبلة.