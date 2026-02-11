الاكتتاب في السندات الثلاثية الأمريكية في حدود المتوسط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء نتائج سلسلة مزادات لبيع سندات طويلة الأجل لمدة ثلاث سنوات بقيمة 58 مليار دولار وجاء الاكتتاب في الطرح في حدود المتوسط.

وبلغ سعر العائد على السندات الثلاثية 518ر3% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 62ر2 مرة.

وباعت وزارة الخزانة الأمريكية الشهر الماضي سندات أجل ثلاث سنوات بقيمة 58 مليار دولار، وبلغ العائد عليها 609ر3% ومعدل التغطية 65ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة ثلاث سنوات، 61ر3 مرة.

ومن المقرر أن تعلن الوزارة غدا نتيجة طرح سندات مدتها 10 سنوات بقيمة 42 مليار دولار غدا الأربعاء وطرح سندات أجل 30 عاما بقيمة 25 مليار دولار يوم الخميس.