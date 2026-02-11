أصدر الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، اليوم الأربعاء، قرارًا حمل رقم 14، بتشكيل لجنة التنظيم المركزية بالحزب، وذلك بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسى للحزب، وعلى موافقة الهيئة العليا بجلستها المنعقدة الاثنين الماضي.

وجاءت المادة الأولى من قرار رئيس الحزب، تشكيل لجنة التنظيم المركزية للحزب برئاسة النائب الدكتور ياسر الهضيبى، سكرتير عام الحزب، والنائب طارق عبدالعزيز، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ عضوًا، والنائبة السابقة أمل رمزى، عضو الهيئة العليا للحزب عضوًا، ومحمد فايد عضو الهيئة العليا للحزب عضوًا، وحاتم رسلان، عضو المكتب التنفيذى للحزب عضوًا، والنائب البرلماني السابق إيهاب عبدالعظيم عضو المكتب التنفيذى للحزب عضوًا، والكاتب الصحفى عبدالعظيم الباسل، عضو الهيئة العليا للحزب عضوًا.

ونصت المادة الثانية من قرار رئيس حزب الوفد، على أن ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخلف ذلك من قرارات.