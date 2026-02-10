كشفت تقارير صحفية فرنسية، أبرزها صحيفة «لو باريزيان»، عن هيكل الرواتب داخل نادي باريس سان جيرمان، موضحة ترتيب أعلى اللاعبين أجراً في الفريق الذي تُوّج مؤخرًا بلقب الدوري الفرنسي وحقق أداءً مميزًا في دوري أبطال أوروبا.

تحتل المرتبة الثالثة ضمن قائمة الأعلى أجراً النجمة المغربية أشرف حكيمي، بعد المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي والمدافع البرازيلي ماركينيوس.

وقد بلغ راتب حكيمي الشهري 1.10 مليون يورو، مما يعكس مكانته المؤثرة في تشكيلة الفريق، ودوره الحيوي في بطولات وألقاب النادي الأخيرة.

هذا التصنيف يؤكد أن باريس سان جيرمان يقدر اللاعبين الذين يجمعون بين الأداء الفني العالي والالتزام التكتيكي، وهو ما يميز حكيمي في الجهة اليمنى للملعب.

وبحسب القائمة، فإن ترتيب أعلى 10 لاعبين أجراً في النادي جاء على النحو التالي:

عثمان ديمبيلي – 1.56 مليون يورو شهريًا

ماركينيوس – 1.13 مليون يورو شهريًا

أشرف حكيمي – 1.10 مليون يورو شهريًا

لوكاس هيرنانديز – مليون يورو شهريًا

فيتينيا – 960 ألف يورو شهريًا

وارد زاير-إيمري – 950 ألف يورو شهريًا

خفيتشا كفاراتسخيليا – 900 ألف يورو شهريًا

نونو مينديش – 900 ألف يورو شهريًا

ديزيريه دوي – 500 ألف يورو شهريًا

برادلي باركولا – 500 ألف يورو شهريًا

البيانات تؤكد أيضًا سياسة باريس سان جيرمان في موازنة الرواتب بين النجوم الكبار واللاعبين الصاعدين، ما يعكس توجه النادي للحفاظ على استقرار الفريق وتحفيز اللاعبين على تقديم أفضل مستوياتهم.

من الملفت للنظر أن حكيمي تفوق على بعض النجوم في قوائم الراتب، رغم المنافسة الشديدة على المراكز الأساسية، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في قدراته الدفاعية والهجومية على حد سواء.

كما يوضح هذا التصنيف التحديات الاقتصادية الكبيرة للنادي في الحفاظ على هيكل رواتب متوازن، خاصة في ظل المنافسة مع أندية أوروبية أخرى تقدم رواتب ضخمة، مما يجعل باريس سان جيرمان مضطرًا للموازنة بين الأداء الرياضي وإدارة الموارد المالية.

في النهاية، ترتيب حكيمي ضمن الثلاثة الأوائل ليس مجرد رقم، بل رسالة واضحة عن قيمته الفنية واستراتيجيته كأحد أبرز العناصر التي يعتمد عليها الفريق لتحقيق أهدافه المحلية والقارية، ويعكس اهتمام النادي بالحفاظ على لاعبيه المميزين وتكريم أدائهم داخل الملعب وخارجه.