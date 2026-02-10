 مصادر سودانية لـ الشروق: مطار الخرطوم يستعد لعودة الرحلات الدولية الخميس المقبل - بوابة الشروق
الثلاثاء 10 فبراير 2026 6:37 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد أزمة إمام عاشور.. ما تقييمك لعقوبة الأهلي؟
النتـائـج تصويت

مصادر سودانية لـ الشروق: مطار الخرطوم يستعد لعودة الرحلات الدولية الخميس المقبل

سمر إبراهيم
نشر في: الثلاثاء 10 فبراير 2026 - 6:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 فبراير 2026 - 6:30 م

أفادت مصادر سودانية مطلعة لصحيفة الشروق بأن شركة الخطوط الجوية السودانية «سودانير» – الناقل الوطني السوداني – ستبدأ تشغيل الرحلات الدولية إلى مطار الخرطوم الدولي اعتبارًا من الخميس المقبل الموافق 12 فبراير الجاري، مع تسيير رحلتين يوم السبت الموافق 14 فبراير، بأسعار تبدأ من 120 دولارًا.

وأضافت المصادر أن المطار سيبدأ ربطه برحلات جوية إلى عدد من العواصم العربية، من أبرزها القاهرة وجدة والرياض.

وكان مطار الخرطوم الدولي قد استأنف العمل مؤخرًا عقب توقف دام لأكثر من عامين، حيث وصلت أول رحلة داخلية تابعة لشركة سودانير قادمة من مطار بورتسودان، ويستعد حاليًا لاستقبال الرحلات الدولية في خطوة جديدة نحو استقرار الأوضاع في السودان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك