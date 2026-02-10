الاحتلال يهدم منازل ومحال تجارية في جنين والقدس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 3 منازل في بلدة برطعة جنوب غرب جنين، كما نفّذت عمليات هدم طالت محلاً تجارياً وأسواراً في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال هدمت منزلين يعودان لعائلة قبها، وثالثاً للمواطن أمير عطا في حي خور الضبعة ببلدة برطعة، بذريعة البناء دون ترخيص، مضيفةً أن قوات الاحتلال هدّدت أصحاب المنازل المجاورة بأنهم سيواجهون المصير ذاته، وفق وكالة شهاب.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد متواصل تشهده بلدة برطعة، حيث هدمت قوات الاحتلال قبل نحو أسبوعين أربعة منازل أخرى في البلدة بحجة عدم الترخيص.

وفي القدس المحتلة، ذكرت مصادر محلية أن آليات بلدية الاحتلال هدمت محلاً تجارياً في حي بئر أيوب، إلى جانب عدد من الأسوار والأسقف الحديدية في حي البستان ببلدة سلوان، وذلك خلال اقتحام واسع نفذته قوات الاحتلال للبلدة.

وتندرج هذه العمليات ضمن سياسة الاحتلال الرامية إلى التضييق على الفلسطينيين، وفرض وقائع جديدة على الأرض عبر الهدم المتواصل للمنازل والمنشآت بحجج وذرائع مختلفة.