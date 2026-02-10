لجنة سودانية: مصرع طفل وتضرر 1500 أسرة إثر حريق بمخيم نازحين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت لجنة إغاثية سودانية، الثلاثاء، مصرع طفل وتضرر 1500 أسرة جراء حريق قضى على 250 مأوى بمخيم للنازحين ولاية شمال دارفور غربي البلاد.

وأفاد "مجلس تنسيق غرف طوارئ طويلة" (لجنة إغاثية) في بيان، بأن "الحريق الذي اندلع الاثنين، في مخيم للنازحين بمنطقة طويلة في شمال دارفور أدى إلى تدمير حوالي 250 مأوى وتضرر 1500 أسرة".

وأوضح أن "الحريق أدى إلى وفاة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات جراء إصاباته بحروق خطيرة".

وأشار المجلس إلى أن "آلاف الأسر فقدت جميع ممتلكاتها من مأوى، وغذاء، وملابس، ووثائق".

وذكر أن العديد من الأسر في المخيم وصلت حديثا من مدينة الفاشر بعد سنوات من حصار قوات الدعم السريع واقتحامها المدينة أواخر أكتوبر الماضي.

المجلس الذي لم يتحدث عن أسباب الحريق، قال إن النيران "انتشرت بسرعة في المخيم بسبب ازدحام المساكن واستخدام مواد قابلة للاشتعال مثل القش والخشب".

ودعا إلى توفير احتياجات عاجلة من مواد الإيواء والغذاء وتوفير 3 صهاريج مياه جاهزة للاستجابة للحرائق.

وتحتل "الدعم السريع" كل مراكز ولايات دارفور الخمس غربا من أصل 18 ولاية بعموم البلاد، بينما يسيطر الجيش السوداني على أغلب مناطق الولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، وبينها العاصمة الخرطوم.

ويشكل إقليم دارفور نحو خمس مساحة السودان البالغة أكثر من مليون و800 ألف كيلو متر مربع، غير أن غالبية السودانيين البالغ عددهم 50 مليونا يسكنون في مناطق سيطرة الجيش.