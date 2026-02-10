بالمر يقود تشكيل تشيلسي لمواجهة ليدز يونايتد في البريميرليج

أعلن ليام روسينيور، المدير الفني لنادي تشيلسي، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة ليدز يونايتد، في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة والنصف من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل تشيلسي، قبل مباراة اليوم، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، بينما يحتل ليدز يونايتد المركز السادس عشر، برصيد 29 نقطة.

ويدخل تشيلسي مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.

خط الدفاع: مالو جوستو، تريفوه تشالوباه، جوش أتشيمبونج ومارك كوكوريلا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فرنانديز وكول بالمر.

الهجوم: أندري سانتوس، إستيفاو ويليان وجواو بيدرو.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: تيدي شارمان-لووي، ليام ديلاب، مارك جويو، جوريل هاتو، بينوا بادياشيلي، بيدرو نيتو، مامادو سار، ويسلي فوفانا وأليخاندرو جارناتشو

على الجانب الآخر يدخل ليدز يونايتد مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: كارل دارلو.

خط الدفاع: جو رودون، سيباستيان بورنوا، جيمس جاستن وإيثان أمباديو.

خط الوسط: جايدن بوجل، جابريال جودمونسون وإيليا جروف

الهجوم: برندن آرونسون، جاكا بيول ولوكاس نميشا.