أليسون بيكر: كنا نستحق نتيجة أفضل أمام مانشستر سيتي

أكد أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، أن فريقه يستحق نتيجة أفضل في المباراة الأخيرة أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، رغم الخسارة 2-1 في أنفيلد.

وقال الحارس البرازيلي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول: «كانت الخسارة مخيبة للآمال لأننا قدمنا أداء جيدًا، لكن كرة القدم تعتمد على اللحظات، وفي بعض الفترات منحنا الخصم فرصًا، ومانشستر سيتي فريق حاسم ويستغل الأخطاء».

وأضاف: «ليس لدينا وقت لنشعر بالإحباط، علينا التركيز على المباراة المقبلة والعمل بجد لتحقيق الفوز. كل مباراة في الدوري الإنجليزي صعبة، وسندرلاند ستكون تحديًا كبيرًا».

وأشار أليسون إلى أن الفريق يسعى لتحسين الأداء والنتائج: «نرى تحسنًا في التفاصيل الصغيرة، ونسير في الاتجاه الصحيح. ما نريده هو أن يؤدي هذا التحسن في النهاية إلى نتائج أفضل».