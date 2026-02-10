إيلون ماسك يغيّر الخطة: القمر أولا لبناء حضارة بشرية قبل التوجه إلى المريخ

يُعد مشروع استعمار المريخ واحدًا من أكثر المشاريع إثارة للجدل في العصر الحديث، وخلال أحدث تصريحات لعام 2026، كشف الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة SpaceX، إيلون ماسك، عن رؤية مزدوجة تقوم على بناء قاعدة بشرية على سطح القمر تمهيدًا للوصول إلى المريخ.

وبحسب الطرح الجديد، يرى ماسك أن القمر يمثل الخطوة الأقرب والأسرع لبناء «حضارة ذاتية النمو»، يمكنها دعم التوسع البشري لاحقًا نحو الكوكب الأحمر.

وتعتمد الخطة على تقنيات البناء الآلي، بما في ذلك روبوتات «تسلا أوبتيموس»، إلى جانب الاعتماد على الطاقة الشمسية لتشغيل البنية التحتية المستقبلية.

سباق مع الزمن نحو المريخ

وأوضح ماسك، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، أن شركته حولت تركيزها بشكل أكبر نحو إنشاء مدينة قابلة للنمو الذاتي على سطح القمر خلال أقل من عشر سنوات، مشيرًا إلى أن الوصول إلى المريخ يتطلب فترة أطول قد تتجاوز عقدين.

وأضاف أن مدة الرحلة إلى المريخ تستغرق نحو ستة أشهر، في حين يمكن تنفيذ رحلات إلى القمر بوتيرة متقاربة، ما يجعله خيارًا عمليًا لتسريع بناء وجود بشري خارج الأرض.

أولوية القمر في استراتيجية سبيس إكس

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة SpaceX أبلغت مستثمريها بأن الأولوية في المرحلة الحالية ستكون لمشروعات القمر، على أن تأتي خطط المريخ لاحقًا ضمن رؤية بعيدة المدى لتوسيع نطاق الوجود البشري في الفضاء.

ستارشيب.. جسر العبور بين العوالم

وتعتمد استراتيجية النقل الفضائي المستقبلية على مركبة «Starship»، التي تُعد من أقوى المركبات الفضائية قيد التطوير حاليًا، بقدرة شحن تصل إلى 150 طنًا، وإمكانية نقل نحو 100 راكب، ما يجعلها حجر الأساس في الرحلات طويلة المدى ونقل المعدات والبشر إلى القمر والمريخ.

وتأتي هذه الرؤية في إطار هدف أوسع أعلنه ماسك مرارًا، يتمثل في جعل البشرية «متعددة الكواكب» لضمان استمرارية الحضارة على المدى الطويل.