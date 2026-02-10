ألمانيا تشغل مناصب عليا بديلا لأمريكا في الناتو

قالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا ستشغل مناصب عليا أكثر من الولايات المتحدة في هيكل القيادة العسكري لحلف شمال الأطلسي "ناتو" نتيجة لتوزيع جديد في المسؤوليات.

وصرح الحلف في بيان صدر اليوم الثلاثاء بأن الخطوة جاءت في إطار تحول نحو توزيع أكثر عدلا للأعباء والمسئوليات داخل حلف الناتو.

وقال الناتو في بيان صدر اليوم: "وافق الحلفاء على توزيع جديد لمسئوليات كبار الضباط في هيكل قيادة حلف الناتو من المقرر أن يلعب فيه الحلفاء الأوروبيون، ومن بينهم الحلفاء الأحدث انضماما إلى الناتو، دورا أبرز في قيادة الحلف العسكري".

وفي نفس الوقت، أوضح الناتو أن الولايات المتحدة ستواصل تولي مسئوليات في القيادة العسكرية، على سبيل المثال، عن طريق الاحتفاظ بمنصب القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا.

وأوضح الأدميرال جوزيبي كافو دراجوني، رئيس اللجنة العسكرية في الحلف، أن الولايات المتحدة أعادت التأكيد على التزامها القوي تجاه حلف الناتو.

وستشهد التغييرات في توزيع المناصب القيادية تولى المملكة المتحدة إدارة قيادة القوات المشتركة في نورفولك بولاية فرجينيا الأمريكية بدلا من الولايات المتحدة، فيما ستتولى إيطاليا إدارة قيادة القوات المشتركة بالحلف في مدينة نابولي بدلا من واشنطن.

وأضاف الناتو، أن ألمانيا وبولندا ستتشاركان أيضا إدارة قيادة القوات المشتركة في برونسوم بهولندا، بالتناوب.