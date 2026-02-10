نكوكو يحسم موقفه من الرحيل عن ميلان بنهاية الموسم

حسم كريستوفر نكوكو، مهاجم ميلان الإيطالي، موقفه من الرحيل مستقبلا عن صفوف الروسونيري، في نهاية الموسم الجاري، 2025- 2026.

وقال كريستوفر نكوكو، مهاجم ميلان الإيطالي، أنه لا يفكر مطلقًا في مغادرة صفوف الروسونيري، مشيرا إلى تركيزه الكامل في مباريات ميلان، أملا في تحقيق لقب كبير في الموسم الجاري.

يأتي موقف نكوكو، ردا على أنباء ترددت عن رغبة المهاجم، في مغادرة ميلان، بعدما تلقى عدة عروض من أندية أخرى.

وانضم نكوكو إلى ميلان بصفة نهائية قادمًا من تشيلسي في الصيف الماضي، لكنه عانى في بداية مشواره من صعوبة التأقلم داخل سان سيرو، قبل أن يتألق بشكل لافت مؤخرا.