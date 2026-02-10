وزراء الأوقاف والتضامن والتنمية المحلية يتفقدون مطعم المحروسة برمسيس

تفقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، يرافقه الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الإضافة الجديدة لسلسلة مطاعم «المحروسة» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي؛ وذلك بمنطقة رمسيس بوسط القاهرة.

كما حضر التفقد كل من اللواء إبراهيم عبد الهادي - نائب المحافظ، والدكتور أيمن عبد الموجود - نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد صلاح - مدير مديرية أوقاف القاهرة.

واستمع الوزراء والمحافظ إلى شرحٍ تفصيلي حول آلية عمل المطعم والخدمات التي يقدمها، ومدى التزامه بالمعايير الصحية والغذائية، ثم تفقدوا أقسام المطعم المختلفة ومراحل إعداد وتجهيز الوجبات.

وخلال الجولة، أكد وزير الأوقاف أن مؤسسات الدولة تعمل بروح الفريق الواحد لخدمة المواطن، مشيرًا إلى أن رعاية الفئات الأولى بالرعاية واجب وطني وإنساني، وأن مثل هذه المبادرات تجسد معاني التكافل والتراحم التي يدعو إليها الدين الحنيف.

من جانبها، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن سلسلة مطاعم «المحروسة» تأتي ضمن منظومة متكاملة تقدم خدمات غذائية آمنة وعالية الجودة بأسعار مناسبة، دعمًا للأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدة التوسع في هذه النماذج الناجحة بمختلف المحافظات.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية أن التعاون بين الوزارات والمحافظات يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على أرض الواقع، مشيرة إلى استمرار دعم المبادرات المجتمعية التي تخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وفي ختام الجولة، أشاد الوزراء بجودة الخدمات المقدمة ومستوى التنظيم داخل المطعم، مؤكدين أهمية استمرار تطوير هذه التجربة والاستمرار في استنساخها بمحافظات مختلفة بما يحقق صالح المواطن المصري.