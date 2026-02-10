ريال مدريد يضع روميرو على راداره لتعويض روديجر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصبح المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو، نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، على قائمة اهتمامات ريال مدريد الإسباني للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأكدت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية أن إدارة النادي الملكي ترى في روميرو الخيار الأمثل لتعويض الرحيل المتوقع لمدافع الفريق أنطونيو روديجر، الذي ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم.

ويعرف ريال مدريد أن المدافع الأرجنتيني يحظى أيضًا باهتمام برشلونة الإسباني، مما قد يجعل صفقة التعاقد معه صعبة ومثيرة للاهتمام خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويرتبط روميرو بعقد طويل مع توتنهام حتى يونيو 2029، مما يمنح ناديه الحالي قوة تفاوضية كبيرة في حالة رغبة ريال مدريد بضمه.

تأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات ريال مدريد لتعزيز خط دفاعه بعد عدة تغييرات محتملة بالفريق، في سعيه للحفاظ على توازن الدفاع وتحقيق طموحات النادي على الصعيد المحلي والقاري.