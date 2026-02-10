تدريبات متنوعة ومحاضرة في ختام استعدادات الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقرر إقامتها غدًا الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الممتاز، على استاد الجيش ببرج العرب.
عقد ييس توروب، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين، ناقش خلالها العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباراة، والمهام المطلوبة من الجميع خلال المباراة.
أدى اللاعبون تدريبات بدنية في بداية المران الذي اشتمل على مجموعة من التدريبات المتنوعة، اختتمها الجهاز الفني بتقسيمة كرة قوية بمشاركة الجميع.
واكتفى أحمد سيد زيزو بأداء تدريبات علاجية في «الجيم»، ضمن برنامج العلاج الذي يخضع له بسبب إصابته في العضلة الخلفية، بينما واصل محمود حسن تريزيجيه أداء برنامج التأهيل الذي يخضع له من الإصابة التي لحقت به في مباراة شبيبة القبائل الجزائري بشد أسفل العضلة الخلفية.