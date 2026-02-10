قال الأمين العام لـحزب الله، نعيم قاسم، إن المقاومة في لبنان لا يمكن منعها، مشددًا على أنها «محمية دستوريًا»، ومعتبرًا أن إسرائيل تمر بأضعف مراحلها منذ قيامها.

وأضاف قاسم أن المنطقة تُعاد صياغتها بما يخدم ما وصفها بالهيمنة الأمريكية–الإسرائيلية، مؤكدًا أن لبنان لن يكون ساحة لتمرير هذه الهيمنة أو تحقيق المطامع الإسرائيلية، وواصفًا إسرائيل بـ«الغدة السرطانية».

وأشار إلى أن القانون الدولي يقرّ بكونها دولة احتلال، وفق ما نقل موقع روسيا اليوم الإخباري.

وتابع أن إسرائيل باتت ضعيفة لاعتمادها الكامل على الدعم الأمريكي، وفشلها في تحقيق الحسم، إلى جانب تراجع مكانتها الدولية، معتبرًا أن ذلك يعكس دخولها مرحلة انكفاء.

وأوضح قاسم أن صمود المقاومة والشعب الفلسطيني حال دون تحقيق أهداف إسرائيل، معتبرًا أن بقاءها بلا استقرار وبلا حدود ثابتة يشكل عنصر قوة للمقاومة.