سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصلت بعثة نادي الجيش الملكي المغربي إلى القاهرة، مساء اليوم الخميس؛ استعدادا لمواجهة النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره الجيش الملكي في السادسة من مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص المسؤولون في مطار القاهرة الدولي على استقبال البعثة بشكل مميز وتوزيع الورود على أفراد الفريق المغربي.

ونشر الأهلي صورًا من استقبال البعثة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلق عليها: «استقبال بعثة الجيش الملكي المغربي الشقيق».

يحتل النادي الأهلي صدارة المجموعة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 9 نقاط، وضمن التأهل للدور المقبل من البطولة.

فيما يحتل الجيش الملكي المغربي المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ويحتاج للتعادل من أجل التأهل، أو تعثر يانج أفريكانز التنزاني، صاحب المركز الثالث برصيد 5 نقاط.