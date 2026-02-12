وول ستريت جورنال: إدارة ترامب هربت 6 آلاف محطة إنترنت ستارلينك لإيران

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تقريرًا حصريًا، اليوم الخميس، كشفت فيه عن أن الولايات المتحدة هربت آلافا من محطات الإنترنت الفضائي "ستارلينك" إلى إيران بعد الحملة القمعية على الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أنه فيما نفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحريضها على إثارة الاضطرابات العامة في إيران، تظهر العملية السرية أنها قدّمت دعمًا سريًا للجهود المناهضة للنظام الإيراني.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسئولين أمريكيين قولهم إن إدارة ترامب أرسلت سرًا الآلاف من محطات الإنترنت الفضائي "ستارلينك" إلى إيران بعد الحملة القمعية الوحشية التي نفذها النظام على المظاهرات الشهر الماضي، وذلك في محاولة للحفاظ على اتصال المعارضين بالإنترنت بعدما قطعت طهران الوصول إليه بشكل كبير.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أنه بعدما قمعت السلطات الإيرانية الاضطرابات المتصاعدة في يناير من خلال قتل آلاف المتظاهرين والحد من الاتصال بالإنترنت بشكل كبير، هربت الولايات المتحدة حوالي 6,000 من مجموعات الإنترنت الفضائي "ستارلينك" إلى البلاد، وهي المرة الأولى التي ترسل فيها الولايات المتحدة "ستارلينك" مباشرة إلى إيران.

واليوم الخميس، قال نشطاء إن حصيلة القتلى جراء حملة القمع التي تلت الاحتجاجات الشعبية في أنحاء إيران بلغت 7002 شخص على الأقل، وسط مخاوف من سقوط مزيد من الضحايا.

وأفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، التي قدمت الأرقام الأحدث، بأنها كانت دقيقة في تقديراتها خلال جولات الاضطرابات السابقة في إيران، وتعتمد على شبكة من النشطاء داخل البلاد للتحقق من الوفيات.

وقدمت الحكومة الإيرانية حصيلة القتلى الوحيدة في 21 يناير، معلنة مقتل 3117 شخصا. وكان النظام في إيران قد قلل في السابق من أعداد الضحايا أو لم يعلن عنها خلال الاضطرابات السابقة، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.



