مودريتش يقتحم دائرة الثلاثة الكبار في الدوري الإيطالي

حقق ميلان انتصارًا صعبًا خارج أرضه بتغلبه على بيزا بنتيجة 2-1، في افتتاح الجولة 25 من الدوري الإيطالي، بفضل هدف متأخر حمل توقيع نجمه الكرواتي المخضرم، لوكا مودريتش.

بهذا الهدف، أصبح مودريتش ثالث أكبر لاعب يسجل هدفا في الدوري الإيطالي بعمر 40 عاما و157 يوما.

ويأتي أليساندرو كوستاكورتا، أسطورة ميلان، في المرتبة الثانية بعدما سجل هدفا وهو بعمر 41 عاما و25 يوما.

أما صاحب المركز الأول فهو السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان السابق، الذي سجل هدفاً بعمر 41 عاما و166 يوما، وفق إحصاءات "أوبتا".

ورفع الروسونيري رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني، مواصلًا مطاردة المتصدر إنتر ميلان، بينما تجمد رصيد بيزا عند 15 نقطة في المركز قبل الأخير.

وسجل مودريتش بذلك هدفه الثاني بقميص ميلان هذا الموسم، بعد هدفه أمام بولونيا في سبتمبر الماضي، إلى جانب ثلاث تمريرات حاسمة، ليؤكد تأثيره الكبير في لحظات الحسم.

يذكر أن النجم الكرواتي انتقل إلى صفوف ميلان في مطلع الموسم الجاري قادما من ريال مدريد بصفقة انتقال حر، وذلك بعد مسيرة طويلة مع العملاق الإسباني امتدت 13 عاما.