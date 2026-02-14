 السبت 14 فبراير 2026.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم - بوابة الشروق
السبت 14 فبراير 2026 11:11 ص القاهرة
السبت 14 فبراير 2026.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم

أحمد نصر
نشر في: السبت 14 فبراير 2026 - 10:53 ص | آخر تحديث: السبت 14 فبراير 2026 - 10:53 ص

استقرت أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع العاملة فى السوق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت 14 فبراير 2026.

- وجاءت أسعار الحديد كالآتي:

استقر سعر حديد عز ليصل إلى 37 ألف جنيه للطن.
واستقر سعر حديد "السويس للصلب" مسجلا 36.5 ألف جنيه للطن.
واستقرت شركة حديد المصريين ليصل سعر الطن إلى 36 ألف جنيه.
واستقر سعر حديد الجيوشي عند 34.5 ألف جنيه.

- فيما جاءت أسعار الأسمنت كالآتى:

استقر سعر أسمنت النصر ليسجل 3675 جنيها للطن.
وثبت سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 3675 جنيها للطن.
واستقر سعر أسمنت السويس ليسجل 3905 جنيهات للطن.
وثبت سعر أسمنت المخصوص ليسجل 3800 جنيه للطن.
واستقر سعر أسمنت حلوان ليسجل 3845 جنيها للطن.

