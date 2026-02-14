استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم السبت 14 فبراير 2026.

- وجاءت الأسعار للكيلو على النحو التالي:

استقرت أسعار السمك البلطي لتترواح بين 62 و64 جنيهًا.

وثبتت أسعار البلطي الأسواني لتتراوح بين 30 و80 جنيهًا.

وبلغ سعر فيليه البلطي من 75 إلى 275 جنيهًا.

وتراوح سعر السمك البياض الأملس بين 150 و250 جنيهًا.

واستقرت أسعار أسعار الثعابين ما بين 100 و600 جنيه.

وسجل سعر المكرونة السويسى من 75 إلى 145 جنيهًا.

وحقق كل من السبيط والكاليماري أسعارًا تراوحت بين 250 و400 جنيه.

وثبتت أسعار الكابوريا بين 50 و180جنيهًا.

وسجل سعر البربون ما بين 250 و320 جنيها.

وتراوح سعر الجمبري الجامبو بين 960 و1160 جنيهًا.

واستقر سعر الجمبري الصغير بين 200 و400 جنيه.

وثبت سعر البوري من 180 إلى 240 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الماكريل بين 120 و220 جنيهًا.